Паника на рынке бриллиантов на миллиарды долларов: при чем здесь Россия

Американские ограничения в отношении крупнейшей российской компании, добывающей алмазы, повлекли за собой панику на этом рынке. Трейдеры ищут обходные пути, чтобы продолжить использование одного из главных источников в мире драгоценных камней.

Военное вторжение России в Украину разрушает торговлю на миллиарды долларов, охватывающую алмазные рудники в Сибири, тайные торговые дома в Антверпене (Бельгия), полировальные центры в Индии и ювелирные магазины Нью-Йорка.

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Агрессия России провоцирует новые вызовы

Российский гигант "АЛРОСА" отвечает за поставку примерно трети мирового объема необработанных драгоценных камней. Тем не менее американские санкции против этой компании привели к настоящей панике в сфере.

Ряд компаний заявил о намерении приостановить продажи российских бриллиантов. Среди них Tiffany & Co. и Signet Jewelers. В то время как накануне свадебного сезона в США отчаянные делегации активно искали обходные пути в Индию. Эта страна является одним из крупнейших мировых экспортеров, отвечающий за 9 из 10 драгоценных камешков.

США получают от Индии около половины алмазов. Нью-Дели становится чрезвычайно заинтересованной стороной в борьбе с последствиями и предоставлении запасов для магазинов на Пятой авеню. Кроме того, Индия все еще экспортирует российские алмазы в США, поскольку они были приобретены до введения санкционных ограничений. Однако этот запас закончится в первую неделю июня.

Сбои могут стать причиной снижения поставок в Северной Америке и стоить Индии 2,5 миллиарда долларов в этом квартале, или почти 10% ее годового объема продаж. Поскольку пандемические ограничения ослабляются, Signet и другие ювелиры ожидают 2,5 миллиона свадеб в США в этом году, что является самым большим показателем за 40 лет.

В то же время старший научный аналитик по изучению Южной Азии в Национальном университете в Сингапуре Амитенда Палит заявил, что Индия сейчас сталкивается со сложной и жесткой балансировкой между своими пророссийскими и прозападными позициями. Он добавил, что вызовы возрастут, если война будет длиться долго. По всей вероятности, на Индию будут давить, чтобы страна отказалась от торговли с Россией. Отметим, что львиная доля стран Запада едины в своем осуждении российской военной агрессии в Украине.

Моральный аспект и ситуация в Нью-Йорке

Также сообщают, что некоторые клиенты начали отказываться от драгоценных камней из России, характеризуя их как конфликтные алмазы (или кровавые алмазы). На фоне этой неопределенности трейдеры в Индии планируют маркировать происхождение каждого камня, перенаправляя российские на более дружественные рынки, например:

Китай,

страны Юго-Восточной Азии,

Соединенные Арабские Эмираты.

Циническая война России в Украине стала испытанием не только для Индии, но и для дилеров в Нью-Йорке, до этого страдавших проблемами с цепочками поставок, замедлением добычи полезных ископаемых и ростом инфляции. Сообщается, что бизнес остановился в течение нескольких последних месяцев. Кроме того, консультант Leon Diamond сообщил, что все больше их клиентов интересуются, не получают ли они камни из государства-агрессора.

И хотя многим европейским странам до сих пор не ограничили импорт российских предметов роскоши, список расширяется и за рубежом. В то время как в Великобритании сообщили, что предметы роскоши из России, от бриллиантов до икры, будут запрещены или обложены большим налогом.

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