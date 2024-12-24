НБУ ввел в обращение новую памятную монету: первое фото

Украинский Нацбанк представил новую памятную монету. На мероприятии присутствовали глава НБУ Андрей Пышный и первая леди Украины Елена Зеленская.

Новая памятная монета от НБУ

Национальный банк Украины представил еще одну памятную монету, которая получила название "Безбарьерность". Презентацию монеты провели во время встречи сообщества “Бизнес без барьеров”. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Стоит внимания Доллар отреагировал ростом на важный сигнал от центрального банка США

Монету ввели в обращение 23 декабря. Ее номинал – 5 гривен. Монету изготовили из нейзильбера. Тираж новой памятной монеты составляет до 30 000 штук в сувенирной упаковке.

Новая памятная монета НБУ / Фото Нацбанк

Над дизайном монеты работала художница Ольга Дегтярева. Вот ключевая информация о дизайне памятной монеты: