НБУ посвятил две памятные монеты украинскому художнику из рейтинга "Сто гениев современности"

Нацбанк посвятил памятные монеты именитому украинскому художнику, которого знают во всем мире. На презентации присутствовал выдающийся художник.

Памятные монеты НБУ

Национальный банк Украины в конце августа представил памятные монеты "Плентанизм". Их посвятили технике живописи украинского художника Ивана Марчука. Презентацию провели в Музее истории города Киева.

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На мероприятии присутствовали глава НБУ Андрей Пышный, генеральный директор Музея истории города Киева Диана Попова, художник Иван Марчук и его дочь Богдана Пивненко. Дизайн новых памятных монет включает фрагмент картины “Пробуждение”. Художник написал выше упомянутую картину в 1992 году.

Что известно об Иване Марчуке Мужчина родился в 1936 году на Тернопольщине. Марчук имеет звание Народного художника Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, кавалер ордена Свободы, обладатель награды Президента Украины "Национальная легенда Украины" В 2007 Иван Марчук включен в британский рейтинг газеты The Daily Telegraph "Сто гениев современности".

Одну памятную монету изготовили из серебра, а вторую – из нейзильбера. Главным мотивом дизайна на аверсе серебряной монеты стал круг, напоминающий солнце как символ источника жизни, энергии и развития. Аверс монеты из нейзильбера повторяет общую стилизованную композицию аверса серебряной монеты.

Интересно! НБУ также посвятил памятную монету режиссеру режиссеру Сергею Параджанову, который снял культовый фильм "Тени забытых предков". В 2024 году исполнилось 100 лет со дня его рождения.

На реверсе обеих памятных монет изображен образ девушки с голубовато-желтой лентой на голове. Фоном для девушки является безграничность просторов, которые являются символом пробуждения Украины. Кроме того, обе монеты украшены цветной печатью и патинированием.

Памятная монета из серебра имеет тираж до 7500 штук. Ее номинал – 10 гривен. Зато из нейзильбера выпустили тиражом до 75 тысяч штук. Номинал монеты – 5 гривен.