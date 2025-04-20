НБУ ввел в обращение уникальную монету в честь Пасхи: первые фото
- Нацбанк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Пасхальная радость. Писанка" 17 апреля, посвященную Пасхе.
- Монета изготовлена из серебра 999 пробы, имеет номинал 10 гривен и тираж до 15 тысяч штук, дизайн создала Александра Кучинская.
Украинский Нацбанк создал и ввел в обращение новую памятную монету. Монету посвятили одному из самых больших и важных праздников всех христиан.
НБУ ввел в обращение монету к Пасхе
Национальный банк Украины создал новую памятную монету, которая получила название "Пасхальная радость. Писанка". Ее ввели в обращение 17 апреля, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Монету отчеканили из серебра 999 пробы. Согласно данным НБУ, новая памятная монета также украшена эмалью и локальной позолотой. Номинал монеты "Пасхальная радость. Писанка" – 10 гривен, а тираж – до 15 тысяч штук.
Дизайн памятной монеты создала дизайнер Александра Кучинская. Ключевые элементы монеты:
- На реверсе монеты изображена традиционная писанка Одесской области, известную как "Сорокопуть", или "Казачьи левады".
- На аверсе монеты отчеканено стилизованное дерево жизни в форме дуба, на котором есть 12 писанок с символами предков.
Напомним, что, что в конце 2024 года НБУ выпустил памятную монету "Цифровое государство" квадратной формы с тиражом 7500 штук. Монету посвятили достижениям Украины в сфере цифровизации и инноваций.