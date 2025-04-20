НБУ ввел в обращение уникальную монету в честь Пасхи: первые фото

Украинский Нацбанк создал и ввел в обращение новую памятную монету. Монету посвятили одному из самых больших и важных праздников всех христиан.

НБУ ввел в обращение монету к Пасхе

Национальный банк Украины создал новую памятную монету, которая получила название "Пасхальная радость. Писанка". Ее ввели в обращение 17 апреля, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Монету отчеканили из серебра 999 пробы. Согласно данным НБУ, новая памятная монета также украшена эмалью и локальной позолотой. Номинал монеты "Пасхальная радость. Писанка" – 10 гривен, а тираж – до 15 тысяч штук.

Дизайн памятной монеты создала дизайнер Александра Кучинская. Ключевые элементы монеты:

На реверсе монеты изображена традиционная писанка Одесской области, известную как "Сорокопуть", или "Казачьи левады".

На аверсе монеты отчеканено стилизованное дерево жизни в форме дуба, на котором есть 12 писанок с символами предков.

Напомним, что, что в конце 2024 года НБУ выпустил памятную монету "Цифровое государство" квадратной формы с тиражом 7500 штук. Монету посвятили достижениям Украины в сфере цифровизации и инноваций.