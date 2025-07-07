Где купить: НБУ выпустил новую монету с известным БПЛА
- Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Украинский хлопок. БПЛА Vampire" номиналом 5 гривен, которая входит в коллекцию "Вооруженные Силы Украины".
- Монету можно будет заказать в интернет-магазине НБУ с 8 июля 2025 года.
Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен под названием "Украинский хлопок. БПЛА Vampire'". Эта монета – часть коллекции "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и тех, кто его создает.
Как выглядит монета, посвященная БПЛА Vampire
На аверсе монеты изображено поле боя со следами разрушений. В левой части – окопы, а в правой – подбитый танк врага, горящий, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБУ.
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За этой динамичной картиной поля боя наблюдает силуэт дрона Vampire.
Монета "Украинский хлопок. БПЛА Vampire" / Фото НБУ
Реверс монеты демонстрирует гексакоптер Vampire в момент атаки – в полете во время сброса боеприпаса. Фоном служит стилизованный ливень с молниями, что передает мощность, скорость и неотвратимость ударов дрона.
Интересно! Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук. Номинал – 5 гривен, тираж – до 75 тысяч штук.
Как купить монету
С 8 июля 2025 года памятную монету "Украинский хлопок. БПЛА Vampire" можно будет заказать в интернет-магазине Национального банка Украины. Также ее постепенно начнут распространять банки-дистрибьюторы.