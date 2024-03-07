Доллар снова падает в цене, а его конкуренты фиксируют победы: что происходит на рынке валют

Доллар продолжает терять позиции на рынке, тогда как сообщают о различных настроениях трейдеров. Больше о ключевых изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Ключевые изменения на рынке валют

Индекс доллара США во время торгов в четверг фиксирует первые потери и опустился до самого низкого уровня за последний месяц относительно японской иены. Тогда как предыдущий торговый день этот показатель упал до минимального показателя против евро, информирует CNBC.

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На данный момент Индекс доллара США колеблется на уровне 103,24, демонстрируя спад на 0,12%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания этого показателя составляет от 103,22 – 103,35.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США на рынке

В целом позиции доллара США ослабли после выступления главы Федерального резерва перед американскими в Конгрессе. Джером Пауэлл заявил, что прогресс в борьбе с инфляцией до сих пор остается неопределенным, поэтому регулятор рассчитывает снизить ключевую ставку позже в этом году. Во-вторых, инвесторы настроены на насыщенную событиями неделю.

В результате стоимость евро в паре с долларом выросла на 0,28%, достигнув лучшего результата на рынке со 2 февраля. В то же время заявление Пауэлла разочаровало трейдеров, которые надеялись, что в первой половине 2024 года центробанк воздержится от снижения ставки, пишет CNBC.

Напомним, что с начала текущего года Индекс доллара США прибавил 2,4% на рынке. Как объясняют, валюта получает поддержку от устойчивых позиций первой экономики мира. Тем самым, экономика США отправила в "спячку долларовых медведей", которые ставили на падение валюты.

Тенденция на обесценивание доллара на рынке остается и с начала торгов в четверг, 7 марта. Американская валюта слабеет, поскольку трейдеры сфокусировались на идее, что процентные ставки в США, вероятно, снизят в этом году, даже после некоторых сюрпризов с инфляцией, согласно данным CNBC.