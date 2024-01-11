Главные изменения на рынке валют за 10 января

В ходе торгов, в среду, 10 января, Индекс доллара США колебался на уровне 102,28. Этот индикатор потерял 0,08% в ходе торгов. При этом диапазон колебания составляет от 102,26 до 102,30, по данным Yahoo! Finance.

Интересно Мнения экспертов разделились: чего ждать от биткоина в 2024 году

Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 ;

; этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США на рынке

С пятницы Индекс доллара США колеблется в достаточно узком диапазоне. Сначала этот показатель зафиксировал рост после данных об увеличении количества рабочих мест в декабре, а затем упал на фоне определенных слабых деталей о занятости в США.

Трейдеры снова ожидают, что Федеральная резервная система США начнет снижать ставку в марте, поскольку инфляция приблизилась к желаемому показателю в 2%. В то же время, доллар удерживает позиции выше минимума за 5 месяцев, который зафиксировали в декабре, информирует издание CNBC.