Как отставка Трюдо повлияла на курс канадского доллара

Канадский доллар растет в цене на фоне важных изменений в стране. Прежде всего речь идет об отставке Джастина Трюдо с должности премьер-министра Канады.

Канадский доллар растет в цене после заявления Трюдо

Канадский доллар подорожал до пикового уровня почти за три недели относительно доллара США. На курс валюты влияет то, что инвесторы взвешивают новости об отставке Джастина Трюдо и возможность Канады избежать тарифов со стороны США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Также зафиксировали рост доходности канадских облигаций. Этот показатель вырос на 1,8 базисного пункта до 3,250%

Напомним, что Джастин Трюдо заявил, что планирует покинутую должность лидера Либеральной партии Канады. В то же время политик будет исполнять обязанности премьер-министра пока партия не выберет ему преемника.

Финансовые рынки зафиксировали рост на фоне политических новостей в стране. В частности, говорится о том, что инвесторы отреагировали на политическую ясность после призывов к Трюдо уйти в отставку с декабря. Кроме того, они выделяют перспективу более дружественного правительства для рынка.

Старший аналитик валютного рынка в Monex Europe Ltd Ник Риз заявил, что решение Трюдо об отставке способствует росту курса канадского доллара. Он добавил, что рынки разочаровались в политике. Мол, его администрация руководила периодом экономической стагнации.