Отопительный сезон заканчивается: когда в 2026 году отключат тепло
- Отопительный сезон 2025-2026 годов официально длится с 1 ноября по 31 марта.
- Окончание отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, которая должна превышать 8°C в течение трех дней подряд.
Наступила весна. Стало тепло, соответственно, потребность в отоплении жилья ощутимо уменьшилась. У многих украинцев появился вопрос, когда будет принято решение о прекращении теплоснабжения.
Когда планируют окончание отопительного сезона в 2026 году?
Отопительный сезон в этом году официально продолжается с 1 ноября 2025 года и до 31 марта 2026 года, сообщается в постановлении КМУ №812.
Однако на практике ситуация несколько иная. Точная дата окончания отопительного сезона неизвестна. Она зависит от:
- погоды;
- а также – решения местных властей.
Фактически, окончания отопительного сезона зависит от того, какая среднесуточная температура наружного воздуха. То есть, учитывается ситуация днем и ночью.
Отопительный период начинается не позднее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет 8°С и ниже, а заканчивается не ранее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8°С,
– говорится в Постановлении КМУ № 830.
Разберемся на примере. Если днем температура 10°С, а ночью 0°С, то среднесуточное значение 5°С. Соответственно, отопление еще не выключают.
А вот, если днем – 12°С, а ночью – 6°С, получаем среднесуточное значение 9°С. В случае, когда такая ситуация будет в течение 3 дней, может быть принято решение о прекращении подачи тепла.
Что будет с платежками на тепло?
Платежки за тепло изменятся, в соответствии с решением правительства, которое вступило в силу с 1 января 2026. С начала года, украинские потребители не должны платить за те дни, когда тепла фактически не было. Речь идет именно о централизованном отоплении.
Поставщиков коммунальных услуг обязали вести учет отсутствующих услуг. А измененные суммы должны учитываться в следующих платежках.
Заметим, что это решение распространяется не только на централизованное отопление. Также речь идет о таких услугах, как водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов и поставки холодной/горячей воды.