Отопительный сезон заканчивается: когда в 2026 году отключат тепло

Наступила весна. Стало тепло, соответственно, потребность в отоплении жилья ощутимо уменьшилась. У многих украинцев появился вопрос, когда будет принято решение о прекращении теплоснабжения.

Когда планируют окончание отопительного сезона в 2026 году?

Отопительный сезон в этом году официально продолжается с 1 ноября 2025 года и до 31 марта 2026 года, сообщается в постановлении КМУ №812.

Однако на практике ситуация несколько иная. Точная дата окончания отопительного сезона неизвестна. Она зависит от:

погоды;

а также – решения местных властей.

Фактически, окончания отопительного сезона зависит от того, какая среднесуточная температура наружного воздуха. То есть, учитывается ситуация днем и ночью.

Отопительный период начинается не позднее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет 8°С и ниже, а заканчивается не ранее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8°С,

– говорится в Постановлении КМУ № 830.

Разберемся на примере. Если днем температура 10°С, а ночью 0°С, то среднесуточное значение 5°С. Соответственно, отопление еще не выключают.

А вот, если днем – 12°С, а ночью – 6°С, получаем среднесуточное значение 9°С. В случае, когда такая ситуация будет в течение 3 дней, может быть принято решение о прекращении подачи тепла.

Что будет с платежками на тепло?