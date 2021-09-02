Отмена экономических стимулов: аналитики рассказали, когда ЕЦБ может начать этот процесс

На 9 сентября запланировано очередное заседание Европейского центрального банка, на котором одной из главных тем будут экономические стимулы, внедрённые на фоне пандемии коронавируса. Итак, что ЕЦБ планирует делать – читай дальше.

Эксперты считают, что Европейский центральный банк подождет еще несколько месяцев прежде чем принять окончательное решение и приступить к действиям.

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От чего зависит решение Европейского центробанка

Европейский центральный банк готов начинать отказываться от экономических стимулов уже в декабре 2021 года. По крайней мере такое мнение разделяют несколько аналитиков на фоне роста экономики в еврозоне. В частности, глава группы экономистов группы AXA Investment Managers Жиль Моэк.

Я думаю, что они хотят дать себе время и ознакомиться с новым прогнозами,

– добавил Моэк.

Аналитик компании Nomura Кьяра Зангарелли считает, что ЕЦБ стремится понять, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире. Однако, она отметила, что финучреждению будет достаточно сложно отказаться от отмены экономических стимулов в 2022 году. Главный экономист Европейского центрального банка Филипп Лэйн также полагает, что об объявлении об отмене экономических стимулов станет известно через несколько месяцев.

В целом участники рынка пристально следят за новыми данными, чтобы понять как может отреагировать ЕЦБ. А Филипп Лэйн добавил, что независимо от того, когда Европа откажется от экономических стимулов, роль центробанка все равно будет важной в контексте количественного смягчения.

Количественное смягчение Это нетрадиционный способ денежно-кредитной политики, используется центральными банками для стимулирования роста национальной экономики, в случаях когда корректировки денежно-кредитной политики с помощью обычных методов стало неэффективным или невозможным.