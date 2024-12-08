В Индии рассказали, заинтересованы ли в БРИКС в ослаблении доллара США

В последние годы довольно часто возникали вопросы об отказе от доллара США. Обычно в центре этих разговоров была организация БРИКС. В Индии рассказали, стремятся ли в БРИКС к ослаблению доллара.

БРИКС против ослабления доллара США

Министр иностранных дел Индии Субрахманиям Джайшанкар заявил, что в БРИКС не стремятся к ослаблению доллара США. Также ситуацию прокомментировал глава центрального банка Индии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Глава центрального банка Индии добавил, что страна не проводит политику по отказу от доллара США. По его словам, в Индии не принимали никаких решений относительно валюты БРИКС.

Что такое БРИКС Это международное объединение пяти крупных экономик: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Название BRICS образовано от первых букв названий этих стран. Инициатива для этого альянса была основана в начале 2000-х годов, когда экономики этих стран быстро росли и становились важными игроками на мировой арене.

Он заверил, что Индия не сделала ни одного шага в сторону дедолларизации и страна не имеет такой цели.

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Банкир отметил, что Индия заключила ряд торговых соглашений, согласно которым операции проводят в местной валюте, чтобы нивелировать определенные риски. По его словам, "зависимость от одной валюты иногда может быть проблематичной из-за подорожания или обесценивания".

Дас подметил, что концепцию валюты БРИКС инициировал одним из членов группы, однако никакого решения по этому поводу не принято. Напомним, что в октябре на саммите в Казани Владимиру Путину показали символическую купюру БРИКС. Ему даже подарили банкноту.