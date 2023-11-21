Две важнейшие страны в мире шагнули к отказу от доллара США: что об этом известно

Китай и Саудовская Аравия достигли нового и важного соглашения, напрямую связанного с валютным аспектом. Цена сделки составляет 7 миллиардов долларов. Это также стало новым шагом к дедолларизации.

Саудовская Аравия и Китай заключили соглашение на 3 года. Это далеко не первые страны, которые делают шаги в сторону дедолларизации.

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Китай и Саудовская Аравия сделали еще один шаг к дедолларизации

Отмечают, что текущее соглашение между вышеупомянутыми странами относительно не велико, но оно может стать более масштабным. Особенно если учитывать, что Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире. При этом большинство сделок совершается именно в долларах США.

Что такое валютный своп Это обмен потоками двух валют за определенный период в будущем между сторонами соглашения.

В то же время Китай является крупнейшим импортером нефти в мир. Россия по-прежнему остается главным поставщиком сырья для второй экономики мира. Однако за 2022 год Китай импортировал нефть от Саудовской Аравии на 65 миллиардов долларов. Это примерно 83% от общего экспорта саудитов в Китай.

В более широком смысле, таким образом, Китай продвигает свою кампанию по усилению позиций юаня на международной арене. В частности, это попытка сбросить доллар США с его пьедестала. Напомним, что эксперты из Бельгии оценили, реально ли претворить в жизнь этот план.