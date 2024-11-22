Одна из стран Европы отказалась от доллара: что это значит

В Молдове приняли важное решение о валютном рынке. Изменения начнут действовать уже в 2025 году.

Молдова отказалась от доллара

Со 2 января 2025 года Молдова будет использовать евро в качестве базовой валюты для определения официального обменного курса лея. Об этом сообщил Национальный банк Молдовы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу центрального банка страны.

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До этого Молдова использовала для установления обменного курса в стране американский доллар. В центральном банке объяснили, что это решение соответствует ориентации экономики Молдовы на рынок Европейского Союза. Блок играет ключевую роль в коммерческой и финансовой структуре Молдовы.

К теме! Сейчас Молдова не является частью Европейского Союза. В то же время Молдова, как и Украина, имеет статус государства-члена на вступление в ЕС.

Центральный банк Молдовы также подметил, что этот переход уменьшит колебания курса молдавского лея относительно евро. Регулятор считает, что благодаря привязке курса к евро экономика страны выиграет, а также это поможет снизить расходы на обмен валюты.