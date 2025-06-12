К каким долларам нужно относиться к с осторожностью

Обмен валют – это распространенная практика в Украине. Как правило, это касается доллара США, поскольку эта валюта популярна среди украинцев. Однако есть банкноты доллара, к которым стоит относиться с осторожностью.

Какие доллары не принимают

Банки и обменники в Украине имеют право не принимать некоторые банкноты долларов США. У Национальном банке Украины четко указали, с какими купюрами не будут работать, пишет 24 Канал.

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Прежде всего банки и пункты обмена имеют право не принимать доллары, которые имеют признаки значительного износа или повреждения. Прежде всего речь идет о купюрах с разрывами, пятнами, измененным цветом, потерей части банкноты или поврежденными защитными элементами.

К теме! При этом с купюрами с признаками значительного износа или повреждения можно провести операцию инкассо – это получение банком денег по поручению клиента и зачисление этих денег на его банковский счет. Стоит учитывать, что банки, как правило, взимают комиссию за проведение таких операций.

Еще одна категория банкнот, которые могут не принимать, – это фальшивые доллары. Чаще всего, кассиры проверяют доллары на подлинность с помощью специального оборудования. Если во время проверки возникают сомнения относительно подлинности долларов, то их направят на экспертизу. В случае подтверждения поддельных банкнот банк их изымет и сообщит в полицию.

Напомним, что каждый может проверить доллары на подлинность в домашних условиях. Для этого стоит обратить внимание на несколько признаков, которые обязательно должны быть на настоящих банкнотах: серийный номер, защитная полоска, чернила, которые меняют цвет.