Напомним, что на сегодняшний день американский доллар – это главная резервная валюта в мире. Кроме того, именно доллар чаще всего используется в мировой торговле. Однако в Morgan Stanley считают, что роль этой валюты как краеугольного камня глобальной финансовой системы могут быть пересмотрены.

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Биткоин может ускорить отказ от доллара США

Эксперты из Morgan Stanley заявили, что к этому может привести рост интереса к цифровым активам. В частности, речь идет о биткоине, увеличении оборота стейблкоинов. Также выделяют настоящие перспективы внедрения цифровых валют центральных банков (CBDC) в трансграничных расчетах.

Добавляют, что эти инновации находятся на стадии зарождения, но в то же время они "открывают возможности для подрыва гегемонии доллара США". Инвестиционные банкиры указывают, что макроинвесторам уже сейчас стоит задуматься над тем, как эти цифровые активы могут изменить будущую динамику доллара с учетом последствий мировой финансовой стабильности и денежно-кредитной политики.

К теме! Инвестор и миллиардер Тим Дрейпер прогнозирует, что в 2024 году курс биткоина возрастет до 250 тысяч долларов за монету. Интересно, что он удвоил свой предварительный прогноз для цифровой монеты на текущий год.

В то время как глава отдела цифровых активов Morgan Stanley Эндрю Пил считает, что дедолларизация в мире может значительно ускориться из-за запуска спотовых ETF на биткоин. Одна из причин – приток средств в новые продукты, фиксирующие каждую неделю, уже пересек отметку в миллиарды долларов.

Эксперт также указывает, что за последние 15 лет популярность биткоина в мире только растет. В частности, на сегодняшний день самой известной криптовалютой в мире владеют 106 миллионов человек.