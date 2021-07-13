BTS, Бибер и Гранде: как мировые звезды помогли миллиардеру из Кореи удвоить свой капитал

Основатель компании Hybe, которая стоит за успехом группы-феномена BTS, Бан ШиХёк за несколько месяцев увеличил свой капитал почти вдвое. В чем секрет его успеха – читайте дальше.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Бан ШиХёка выросло до 3,2 миллиарда долларов. Это произошло после того, как Hybe Co., ранее известная как Big Hit Entertainment, подорожала на 131% с момента публичного размещения своих акций на бирже в Южной Корее в октябре. На момент размещения IPO капитал бизнесмена оценивали в 1,5 миллиарда долларов.

Обратите внимание Погоня за возможностями: эксперты поделились секретами выгодных инвестиций

Бизнес-ангел группы BTS удвоил свой капитал

Такой успех – доказательство популярности группы BTS, которая выпустила один из самых успешных альбомов в стиле K-pop всех времен. Кроме того, в апреле Hybe объявила о приобретении компании, которая сотрудничает с такими мировыми знаменитостями, как Джастин Бибер и Ариана Гранде. Эта сделка – весомый повод для оптимизма в контексте глобальных амбиций Hybe.

Hybe удалось привлечь на свою сторону других игроков в сфере развлечений. Это помогло убедить инвесторов, что бизнес будет успешным,

– заявил Сонхо Пак, аналитик сеульской компании Yuanta Securities Co.

Бан ШиХёк является владельцем 34% активов Hybe. Бизнесмен, который также известен в Южной Корее как "Hitman", в этом месяце покинул пост генерального директора компании, чтобы сосредоточиться на задачах председателя совета директоров. Однако, он и в дальнейшем будет курировать музыкальное производство.

Акции Hybe растут в цене / Инфографика Bloomberg

Выход на глобальний рынок

Hybe приобрела американскую медиа-группу Ithaca Holdings за 1,05 миллиарда долларов. После подписания соглашения глава Ithaca Скутер Браун стал одним из топ-менеджеров Hybe America. Известно, что Брауну принадлежит 1% активов Hybe, стоимостью 124,8 миллиона долларов. 20-летние участники BTS обладают одинаковыми пакеты акций на сумму 18,5 миллиона долларов каждый. Джастину Биберу и Ариане Гранде принадлежат ценные бумаги, которые стоят по 14,5 миллиона долларов.

Интересно Дело не в деньгах: генеральный директор Google признался, почему завидует Джефф Безос

Я в восторге от потенциала этого альянса. Снимаю шляпу перед командами. Мы получаем поддержку со всех сторон,

– сказал Джастин Бибер после подписания соглашения.

Джастин Бибер прокомментировал объединение Hybe и Ithaca: смотреть видео

В 2020 году Hybe сообщила, что именно группа BTS принесла 88% дохода в течение первых шести месяцев. По мнению одного аналитика, компании нужно найти "следующих BTS", но она уже делает шаги, чтобы выйти за рамки бойз-бэнда.

Компания движется в направлении минимизации своей зависимости от BTS. Другие мужские группы под эгидой Hybe становятся все популярнее, кроме того, они добавили мировых артистов,

– отметил Джина Ан, аналитик из eBest Investment & Securities Co.