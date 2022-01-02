От мемов до цифровых картин: рынок NFT вырос в 400 раз за год

Объем торгов NFT превысил 13 миллиардов долларов в конце 2021 года. Это почти в 400 раз больше, чем в начале.

В 2020 году объем торгов NFT составил чуть более 33 миллионов долларов, исследовали в The Block Research. Около 88% от общего объема продаж обеспечил ведущий маркетплейс для рынка NFT – OpenSea.

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Интересно, что бум на рынке NFC начался в августе 2020 года. При том, что еще в июне некоторые эксперты заявляли, что рынок NFT лопнул.

Что такое NFT Дословно это невзаимозаменяемый токен. Это тип цифрового актива, который работает на базе блокчейна и позволяет получить право собственности. Каждый NFT – уникален, его невозможно заменить. Примером NFT может служить картинка, видео, твит или что-нибудь другое в сети.

Самые дорогие NFT в 2021 году

"The Merge" – 91,8 миллиона долларов



NFT "The Merge" – самое дорогое в 2021 году / Фото Nifty Gateway

NFT под названием The Merge получил не одного покупателя, а сразу 28 983, среди которых разделили 312 686 фрагментированных частей NFT The Merge, созданного Паком.

"Everydays – The First 5,000 Days" – 69,3 миллиона долларов



Один из известнейших NFT-токенов / Фото Christie's

Этот NFT-токен был самым дорогим в течение всего 2021 года. Американский художник Майкл Винкельманн, также известный как Beeple, вошел в историю, когда продал NFT "Ежедневно: Первые 5000 дней" за 69,3 миллиона долларов на аукционе Christie's. Эта конкретная продажа помогла широко популяризировать рынок NFT.

"Human One" – 28,98 миллиона долларов



Цифровое и физическое творение художника / Фото Christie's

Еще одно творение Beeple. NFT "Human One" — это 3D-скульптура NFT в натуральную величину, изображающая человека в скафандре серебристого цвета, но может изменяться по прихотям художника.

Cryptopunk #7523 – 11,75 миллиона долларов



Один из 10 тысяч персонажей / Фото Sotheby's

В коллекции CryptoPunks 10000 коллекционных персонажей, каждый из которых уникален. Несмотря на это, они отличаются в стоимости в зависимости от их редкости. К примеру Cryptopunk #7523 – один из 9 криптопанков-пришельцев.