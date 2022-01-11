От игры в покер до миллиардов: как основатель Binance стал самым богатым человеком криптомира

Учредитель и генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао может стать одним из главных титанов среди самых богатых людей мира. Одним из ключевых моментов на его пути стала игра в покер.

Путь Чжао к криптобогатству начался в Шанхае в 2013 году во время товарищеской игры в покер с Бобби Ли, тогдашним генеральным директором BTC China и инвестором Роном Цао. Они оба поощряли его вкладывать 10% своего капитала в биткоин. Узнав больше об этой сфере, Чжао решился продать свою квартиру за биткоин, а в 2017 году создал Binance.

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Финансовый успех основателя Binance

Bloomberg оценил капитал Чанпена Чжао, который широко известен как "CZ" среди поклонников криптовалют, в 96 миллиардов долларов. Это впервые издание обратило внимание на состояние бизнесмена. Чжао опередил индийского бизнесмена и владельца компании Reliance Industries Мукеша Амбани, капитал которого составляет 94,5 миллиарда долларов, согласно Forbes. Кроме того, Чанпен Чжао конкурирует с такими титанами как:

Марк Цукерберг – 122 миллиарда долларов,

долларов, Ларри Пейдж – 123 миллиарда долларов,

долларов, Сергей Брин – 119 миллиардов долларов.

Вполне возможно, что Чжао владеет даже большим капиталом, поскольку последняя оценка не учитывала его активы в криптовалюте. В его портфель входят биткоин и Binance Coin (токен его фирмы), который теперь называется BNB. Эта монета выросла в цене примерно на 1300% в прошлом году.

Что происходит вокруг Binance

Успех Binance подчеркивает огромные богатства, созданные благодаря криптовалютам в условиях свободы, даже учитывая последние спады. Однако вокруг этой компании существует множество дискуссий. После того, как криптобиржа была изгнана из Китая (страна основания), Binance попала в поле зрения регуляторов по всему миру.

Люди, знающие ситуацию, рассказали, что Министерство юстиции и Служба внутренних доходов США проверяют, является ли одна из компаний, которую тоже контролирует Чжао, является каналом для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Будущее Binance может зависеть от того, сможет ли она примириться с мировыми регуляторами и найти подходящее место для создания своей штаб-квартиры. Но пока прибыль компании впечатляет.

Успех основателя Binance / Фото Getty Images

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Binance получила как минимум 20 миллиардов долларов дохода в прошлом году. Это почти втрое больше, чем аналитики из Уолл-стрит прогнозировали в 2021 году для Coinbase Global Inc., которая является публичной компанией с рыночной капитализацией 58,9 миллиарда долларов, информирует Yahoo!Finance.

Чжао отказался комментировать эту историю. В интервью журналисту Bloomberg Эрику Шацкеру в Сингапуре сказал, что его не интересует богатство, деньги и рейтинги. Бизнесмен подчеркнул, что такие вещи его отвлекают, а он готов отдать все свое состояние перед смертью.

Binance отрицает точность оценок Bloomberg по рыночной стоимости фирмы и капитала бизнесмена. Компания также добавила: "Крипта все еще находится на стадии роста. И чувствительна к более высокому уровню волатильности. Любое число, которое вы услышите однажды, будет отличаться от числа, которое вы услышите на следующий день". Представитель Binance сказал, что компания работает с регуляторами по всему миру и очень серьезно относится к своим обязательствам.