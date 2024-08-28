Остаются только банкоматы: когда в Покровске закроют все банки

На сегодня ситуация в Покровске, что в Донецкой области, остается сложной. В связи с этим со следующей недели город ждут важные изменения, связанные с работой банков.

В Покровске планируют закрыть все банки

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкив заявил, что со следующей недели в городе Покровск банки планируют прекратить работу. Однако кредиторы будут работать до конца текущей недели.

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Вадим Филашкив добавил, что со 2 сентября в городе останутся только банкоматы. В то же время глава ОВА рассказал о текущей ситуации в городе. В частности, он сообщил, что в Покровске до сих пор остаются горожане:

38 тысяч человек;

и около 1900 детей.

Важно! Чиновник отметил, что все они должны эвакуироваться в регионы Украины, где безопаснее.

Напомним, что на сегодня на Покровском направлении фиксируют наибольшую активность врага. Россияне пытаются штурмовать позиции украинских защитников, а также атакуют город и общину. В связи с этим в городе ввели длинный комендантский час.