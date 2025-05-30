Не только доллар и евро: какие иностранные валюты покупают украинцы

НБУ назвал иностранные валюты, которые покупают украинцы. Речь идет не только о долларе и евро, которые очень популярны в Украине.

Популярные иностранные валюты в Украине

Доллар и евро остаются самыми популярными иностранными валютами в Украине. Доля других иностранных валют, которые покупали физические лица, составляет чуть более 2%, пишет 24 Канал со ссылкой на Liga.net. Это данные за 2024 год.

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В 2024 году физические лица купили лишь 2,43% валют других стран. Среди лидеров польский злотый с 1,45% (377,4 миллиона долларов), британский фунт с 0,35% (90,86 миллиона долларов) и чешская крона с 0,31% (79,2 миллиона долларов).

В список популярных иностранных валют в Украине также вошли :

Форинт – 36,1 миллиона долларов;

Швейцарский франк – 24,9 миллиона долларов;

Канадский доллар – 10 миллионов долларов;

Румынский лей – 4 миллиона долларов;

Молдавский лей – 2,2 миллиона долларов;

Шведская крона – 1,7 миллиона долларов;

Норвежская крона – 1,3 миллиона долларов;

Новый израильский шекель – 400 тысяч долларов.

В 2025 году ситуация на валютном рынке почти не изменилась. Больше всего в Украине покупают доллар США и евро. На эти валюты приходится 71,5% и 25,91% операций на рынке соответственно. Тогда как доля других иностранных валют в общем объеме покупки составляет лишь 2,59%. В 2025 году в первую тройку лидеров среди иностранных валют, за исключением доллара и евро, входят злотый, фунт и крона.