Один из топовых банков Украины сообщил клиентам о важных изменениях: к чему готовиться

Государственный "Ощабданк" сообщил клиентам об изменениях, которые связаны с договором об обслуживании клиентов. Кроме того, кредитор уточнил, когда нововведения войдут в действие.

"Ощадбанк" обратился к клиентам с важным сообщением

В "Ощадбанке" приняли решение о внесении изменений в Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц. Добавляют, что новая редакция документа вступит в силу с 1 августа 2024 года.

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Клиенты кредитора могут прочитать новую редакцию договора на официальном сайте банка. Еще один вариант для ознакомления с обновленной информацией – отделение банка.