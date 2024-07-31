Один из топовых банков Украины сообщил клиентам о важных изменениях: к чему готовиться
31 июля 2024, 14:36Читати новину українською
Источник:"Ощадбанк"
Государственный "Ощабданк" сообщил клиентам об изменениях, которые связаны с договором об обслуживании клиентов. Кроме того, кредитор уточнил, когда нововведения войдут в действие.
"Ощадбанк" обратился к клиентам с важным сообщением
В "Ощадбанке" приняли решение о внесении изменений в Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц. Добавляют, что новая редакция документа вступит в силу с 1 августа 2024 года.
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Клиенты кредитора могут прочитать новую редакцию договора на официальном сайте банка. Еще один вариант для ознакомления с обновленной информацией – отделение банка.