Один із топових банків України повідомив клієнтам про важливі зміни: до чого готуватися
31 липня 2024, 14:36Читать новость на русском
Джерело:"Ощадбанк"
Державний "Ощадбанк" повідомив клієнтам про зміни, які пов'язані з договором про обслуговування клієнтів. Крім того, кредитор уточнив, коли нововведення увійдуть в дію.
"Ощадбанк" звернувся до клієнтів з важливим повідомленням
В "Ощадбанку" ухвалили рішення про внесення змін до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб. Додають, що нова редакція документа набуде чинності з 1 серпня 2024 року.
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Клієнти кредитора можуть прочитати нову редакцію договору на офіційному сайті банку. Ще один варіант для ознайомлення з оновленою інформацією – відділення банку.