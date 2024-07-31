Один із топових банків України повідомив клієнтам про важливі зміни: до чого готуватися

Державний "Ощадбанк" повідомив клієнтам про зміни, які пов'язані з договором про обслуговування клієнтів. Крім того, кредитор уточнив, коли нововведення увійдуть в дію.

"Ощадбанк" звернувся до клієнтів з важливим повідомленням

В "Ощадбанку" ухвалили рішення про внесення змін до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб. Додають, що нова редакція документа набуде чинності з 1 серпня 2024 року.

Варте уваги Скільки доларів можна купити в банку за один раз

Клієнти кредитора можуть прочитати нову редакцію договору на офіційному сайті банку. Ще один варіант для ознайомлення з оновленою інформацією – відділення банку.