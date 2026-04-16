Иран может разрешить проход кораблям через Ормуз, но есть нюанс

Иран может рассмотреть разрешение на свободное плавание судов через Оманскую сторону Ормузского пролива. То есть, при таком маршруте не будет риска нападений со стороны иранских сил.

Почему Иран может разрешить проход через Ормуз?

Иран готов разрешить прохождение через Ормуз, если будут соблюдены установленные ранее договоренности с США, сообщает Reuters.

Читайте также "Я навсегда открываю Ормузский пролив": Трамп шокировал заявлением

В частности, речь идет о предотвращении возобновления конфликта на Ближнем Востоке. Напомним, он продолжается с конца февраля.

Интересно, что американская сторона положительно отозвалась о результатах переговоров с Ираном. В то же время Трамп пообещал осуществлять экономическое давление, если Тегеран "продолжит непокорно действовать", сообщает Reuters.

Важно! По мнению Трампа война на Ближнем Востоке почти завершилась.

Источник не сообщил, согласится ли Иран также обезвредить любые мины, которые он мог установить на этом участке воды, или всем судам, даже тем, что связаны с Израилем, будет разрешен свободный проход. Но источник добавил, что предложение зависело от того, готов ли Вашингтон удовлетворить требования Тегерана,

– указывает издание.

Интересно, источник издания Reuters в западных службах безопасности сообщил о том, что возможность для судов беспрепятственно проходить через оманские воды уже начала прорабатываться. Хотя то, был ли ответ из Вашингтона на это предложение Ирана – неизвестно.

Такое развитие событий имеет довольно положительное значение. Ведь это означает, что Тегеран отказывается от эскалации конфликта. Кроме этого, недавно была отвергнута идея введения сбора на прохождение Ормуза.

Страны-члены Международной морской организации ООН, что на этой неделе встретились в Лондоне, отказались от идеи введения Ираном сбора для судов, которые используют пролив, что, по словам ИМО, "создаст опасный прецедент",

– говорится в сообщении.

Какая ситуация в Ормузском проливе сейчас?