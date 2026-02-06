Укр Рус
Финансы Финансовые новости Танкеры стремительно движутся вперед: все из-за Ирана
6 февраля, 13:15
3

Танкеры стремительно движутся вперед: все из-за Ирана

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Танкеры VLCC движутся по Ормузскому проливу со скоростью до 17 узлов, что превышает обычную максимальную скорость в 13 узлов из-за напряженности между США и Ираном.
  • Ускорение танкеров может вызвать проблемы с навигацией.

Часть операторов обеспокоена из-за увеличения напряжения, в отношениях США и Ирана. Чем сложнее ситуация между этими странами, тем большая угроза для Ормузского пролива существует.

Что известно о прохождении судами Ормузского пролива сейчас?

Данные отслеживания показывают, что очень большие нефтеналивные танкеры VLCC сейчас движутся этим узким и перегруженным водным путем со скоростью до 17 узлов.

Читайте также Пришлось делать новые скидки: Кремль опустил цену на нефть для еще одной страны

Обратите внимание! Именно через Ормузский пролив проходит примерно четверть от мирового морского объема перевозок нефти.

Для VLCC обычная максимальная скорость – 13 узлов. Дело в том, что этот танкер довольно громоздкий – имеет длину примерно 330 метров.

Заметим, что меры для ускорения некоторые операторы приняли раньше. Ведь еще на прошлой неделе Иран сообщил о проведении боевых стрельб.

Нужно понимать, что ускорение супертанкеров может привести к ряду проблем. Речь идет, в частности, о перебоях в навигации. А это может привести к критическим последствиям, особенно из-за присутствия там военных судов и танкеров, принадлежащих к теневому флоту.

Напомним! В теневом флоте преимущественно используются старые танкеры. Техническое состояние этих судов остается под вопросом.

Некоторые операторы заставляют суда ждать возле порта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах перед прохождением через узкий пункт, пока они окончательно согласовывают даты швартовки и загрузки грузов в Персидском заливе. В заливе расположены основные нефтезагрузочные сооружения для таких производителей, как Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт, 
– сообщает издание.

К чему может привести противостояние между США и Ираном?

  • Между США и Ираном значительное напряжение. Оно обострилось, когда Трамп объявил, что американские силы направляются на Ближний Восток. Как известно сейчас, США продолжают наращивать военную промышленность в этом регионе.

  • Иран угрожал, что в случае атаки США, он перекроет Ормузский пролив. А это может ощутимо ударить по рынку нефти. Заметим, что такие прогнозы звучали и раньше, однако этого так никто и не делал.