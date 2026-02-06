Танкеры стремительно движутся вперед: все из-за Ирана

Часть операторов обеспокоена из-за увеличения напряжения, в отношениях США и Ирана. Чем сложнее ситуация между этими странами, тем большая угроза для Ормузского пролива существует.

Что известно о прохождении судами Ормузского пролива сейчас?

Данные отслеживания показывают, что очень большие нефтеналивные танкеры VLCC сейчас движутся этим узким и перегруженным водным путем со скоростью до 17 узлов.

Обратите внимание! Именно через Ормузский пролив проходит примерно четверть от мирового морского объема перевозок нефти.

Для VLCC обычная максимальная скорость – 13 узлов. Дело в том, что этот танкер довольно громоздкий – имеет длину примерно 330 метров.

Заметим, что меры для ускорения некоторые операторы приняли раньше. Ведь еще на прошлой неделе Иран сообщил о проведении боевых стрельб.

Нужно понимать, что ускорение супертанкеров может привести к ряду проблем. Речь идет, в частности, о перебоях в навигации. А это может привести к критическим последствиям, особенно из-за присутствия там военных судов и танкеров, принадлежащих к теневому флоту.

Напомним! В теневом флоте преимущественно используются старые танкеры. Техническое состояние этих судов остается под вопросом.

Некоторые операторы заставляют суда ждать возле порта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах перед прохождением через узкий пункт, пока они окончательно согласовывают даты швартовки и загрузки грузов в Персидском заливе. В заливе расположены основные нефтезагрузочные сооружения для таких производителей, как Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт,

К чему может привести противостояние между США и Ираном?