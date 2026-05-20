Этим танкерам удалось: еще 3 судна пересекли Ормузский пролив

В среду стало известно, что 3 супертанкера пересекли Ормузский пролив. Эти суда перевозят нефть. Как известно, указанное сырье направляется именно к азиатским рынкам

Что известно о танкерах, которые пересекли Ормуз?

Эти суда более 2 месяцев находились в ожидании, находясь в районе Персидского залива, сообщает Reuters.

Обратите внимание! На борту у этих судов было примерно – 6 миллионами баррелей ближневосточной нефти.

Заметим, Ормузский пролив остается закрытым. Небольшое количество танкеров в этом месяце смогло выйти из Персидского залива. Для этого они передвигались альтернативным маршрутом, который приказал использовать Иран, сообщает Reuters.

Согласно данным отслеживания судов, об указанных танкерах уже известно, что:

Судно VLCC Yuan Gui Yang под китайским флагом загрузило 2 миллиона баррелей иракской сырой нефти еще 27 февраля. То есть, за день до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Как известно, судно VLCC Ocean Lily находится под флагом Гонконга. Этот танкер загрузил примерно 1 миллион баррелей иракской нефти Basrah, а также – аналогичное количество катарской al-Shaheen.

VLCC Yuan Hua Hu вышел из пролива с 2 миллионами баррелей иракской нефти.

Почему доставка через Ормузский пролив проблематична?

Нужно понимать, что Ормузский пролив почти полностью закрыт с момента начала войны на Ближнем Востоке. То есть, конца февраля. Этот путь был сверхважен для рынка энергоносителей. Дело в том, что им проходила пятая часть мировых нефти и СПГ.

Как ситуация в зоне Ормузского пролива выглядит в цифрах:

раньше через Ормузский пролив в день проходило от 125 до 140 судов;

сейчас почти 20 000 моряков находится на судах, застрявших в зоне Ормузского пролива.

В последние дни в среднем 10 судов заходили и выходили из пролива, включая грузовые суда и другие суда, такие как танкеры для перевозки химикатов и сжиженного нефтепродукта, тогда как танкеры для перевозки сырой нефти все еще составляют небольшую долю от общего объема,

– говорится в анализе Reuters.

Как Иран реагирует на то, что суда проходят через Ормузский пролив?