Эти суда прошли через Ормузский пролив: для кого Иран сделал исключение
- Иран пропустил два судна под индийским флагом, Jag Vasant и Pine Gas, через Ормузский пролив, перевозивших сжиженный нефтяной газ.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с президентом Ирана важность сохранения открытых судоходных путей перед пересечением судов.
Стало известно, что через Ормузский пролив прошли 2 дополнительных судна под индийским флагом. Они перевозили сжиженный нефтяной газ. Иран эти суда пропустил.
Что известно о передвижении судов через Ормузский пролив?
Эти суда – Jag Vasant и Pine Gas движутся по маршруту, который был одобрен Ираном, сообщает Bloomberg.
Важно! Как известно, эти суда отправились на север от побережья ОАЭ к иранским островам Кешм и Ларак.
Предположительно, эти суда направляются в Индию. Напомним, сейчас эта страна сталкивается с дефицитом сжиженного нефтяного газа.
Полный проход через Ормузский пролив может длиться до 14 часов. То есть, если Jag Vasant и Pine Gas продолжат двигаться, они могут достичь другой стороны пролива в Оманском заливе к вечеру сегодня.
Заметим, что ранее стало известно о 2 индийских авианосцах, которые уже получали разрешение на прохождение Ормузского пролива. Более того, одним из этих судов руководили иранские ВМС, сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на выходных – непосредственно перед этим пересечением – разговаривал с президентом Ирана Ахмадом Масудом Пезешкианом и подчеркнул важность сохранения открытых судоходных путей, тогда как министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи,
– указывает издание.
В то же время данные отслеживания показывают, что:
- судно Jag Vasant вошло в Персидский залив через Ормузский пролив еще 26 февраля;
- оно заправилось и застряло именно из-за начала войны.
Иран использует пролив как инструмент морской дипломатии, заставляя страны выбирать между западным союзом и энергетической стабильностью,
– говорит директор индийского подразделения Sentosa Shipbrokers Шив Самрат Капу.
Что важно знать об Ормузском проливе сейчас?
Ормузский пролив это важнейший путь. Именно он "соединяет" производителей нефти и газа из Персидского залива – со всем миром. После того как США и Израиль атаковали Иран, этот путь, фактически заблокирован.
Тегеран, фактически, остановил движение в Ормузском проливе. Это происходило, в частности, благодаря вооруженным атакам. Сейчас суда этим путем могут двигаться только через договоренности с Ираном.