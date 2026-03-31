31 марта, 14:45
"Идите и достаньте свою нефть сами": Трамп обратился к партнерам
Трамп прокомментировал возможное окончание войны на Ближнем Востоке. Сейчас американский президент рассматривает такой вариант. На вопрос, относительно Ормузского пролива, Трамп ответил радикально.
Что сказал Трамп странам-партнерам, по Ормузскому проливу?
Трамп недоволен тем, что многие страны отказались поддержать войну на Ближнем Востоке и, при этом, стремятся к разблокированию Ормузского пролива.
Есть предложение для всех тех стран, которые не могут получить топливо через Ормузский пролив, например Великобритания, которая отказалась участвовать в декапитации Ирана: во-первых, покупайте в США, у нас его достаточно, во-вторых, наберитесь немного запоздалой смелости, отправляйтесь в пролив и просто захватите его.