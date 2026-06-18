На нефтяном рынке всё кардинально изменится: что произойдет в 2027 году

В 2027 году на нефтяном рынке произойдут радикальные изменения. Это случится, если Ормузский пролив будет полностью разблокирован. В настоящее время вероятность этого растет.

Как может измениться ситуация на нефтяном рынке в 2027 году?

В 2027 году, при открытии Ормуза, может возникнуть значительный профицит, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.

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Как показывают оценки МЭА:

Война на Ближнем Востоке заблокировала значительное количество сырья. Объемы оцениваются в более чем 14 миллионов баррелей нефти в сутки.

А вот в следующем году может возникнуть профицит. Ведь предложение, как ожидается, вырастет на 8 миллионов баррелей в сутки. А вот спрос — лишь на 2 миллиона баррелей в сутки.

Стоит учитывать, что ситуация на рынке уже улучшается. В течение июня поток через пролив увеличивался. Это происходило именно в результате перевалки нефти с судна на судно в Оманском заливе.

Для понимания: общий поток нефти на Ближнем Востоке в июне достиг примерно 12 миллионов баррелей. В мае он составлял 9,6 миллиона баррелей в сутки.

Если соглашение будет выполнено, экспорт и добыча из стран Персидского залива должны постепенно восстановиться — не в последнюю очередь потому, что экспорт иранской нефти может полностью возобновиться после снятия блокады со стороны США,

– отмечает агентство.

МЭА подчеркивает, что риски для перспектив возобновления потоков нефти на Ближнем Востоке в настоящее время довольно высоки. В частности, из-за длительного разминирования и нерешенных вопросов, касающихся транзита.

Отметим, что США объявили о мирном соглашении с Ираном. В рамках этих договоренностей Тегеран должен открыть Ормузский пролив. А вот американские силы разблокируют иранские порты.