Цены на нефть рекордно снижаются из-за открытия Ормузского пролива

Иран объявил об открытии Ормузского пролива. Теперь через него смогут проходить коммерческие суда. Такие новости вызвали стремительное снижение цен на нефть.

Что известно об открытии Ормузского пролива?

После открытия Ормузского пролива цены на нефть упали почти на 10%, буквально за несколько минут, сообщает Reuters.

Читайте также Экспорт российской нефти морем рекордно снижается: при чем здесь Украина

Именно так рынок отреагировал на заявление министра иностранных дел Ирана об открытии Ормузского пролива. Заметим, что этот путь будет доступен временно.

Дело в том, что, по состоянию на сейчас, Иран решил открыть Ормузский пролив только до конца перемирия между Израилем и Ливаном. О договоренностях между этими двумя странами вчера объявил Трамп.

Обратите внимание! Как известно, Ливан и Израиль согласовали 10-дневное перемирие, сообщает RTE.

На момент написания публикации, ситуация с ценами на нефть, как сообщает издание Trading Economics, такова

стоит – 89,16 (-9,73%) доллара за баррель. Американская нефть WTI имеет цену – 83,70 (-10,97%) доллара за баррель.

Что важно знать об Ормузском проливе?