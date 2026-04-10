Осталось недолго до банкротства России: Зеленский ошарашил заявлением

После блокировки Ормузского пролива, мир столкнулся с кризисом. Страны начали искать альтернативные поставки нефти. В частности, именно из-за этого кризиса были ослаблены санкции против России.

О чем попросили Украину из-за блокировки Ормузского пролива?

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что партнеры просили Украину не отвечать ударами по российскому нефтяному сектору. Кто именно осуществлял такие просьбы, украинский лидер не уточнил.

Читайте также Экспорт нефти из США может достичь рекордного значения из-за войны на Ближнем Востоке

Как говорит Зеленский, просили об этом на разных уровнях. Как у военного, так и политического руководства.

Владимир Зеленский Президент Украины Во время блокирования Ормузского пролива партнеры вышли с различными сигналами к тем или иным странам, от которых что-то зависит. Кого-то просили увеличить добычу, кого-то – увеличить возможности транзита, а нас – уменьшить удары, то есть наши ответы на российские атаки.

Как говорит Зеленский, партнеры ожидали, что это будет иметь влияние на стоимость энергоресурсов. Однако президент Украины это отрицает. Он отметил, что на самом деле российская нефть не имеет весомого влияния на мировой рынок.

Теперь уже начинается прекращение огня на Ближнем Востоке и в Заливе. И я жду, когда вернут санкции в отношении российской нефти в полном объеме, как это было. Иначе каждый день будет добавлять мне уверенности в том, что это была игра России: под удобным предлогом снять санкции с энергоресурсов и иметь возможность продать объекты компании "Лукойл",

– говорит Зеленский.

Важно! Зеленский также отметил, что, по предварительным оценкам, при действии санкций еще 6 – 12 месяцев, Москва станет банкротом.

Заметим, США сняли некоторые санкции с России именно под предлогом, что это поможет урегулировать цены на энергоносители. Американское правительство разрешило покупку российской нефти, которая уже была загружена и застряла в море в течение 30 дней. Конечный срок – полночь 11 апреля, говорится в документе Минфина США.

Как отмена санкций против российской нефти поможет российскому бизнесу?

Только на территории Европы есть примерно 20 нефтяных объектов, контролируемых россиянами. Из-за действия санкций, Москва не могла их продать или использовать в своих интересах.

Обратите внимание! Сейчас эти предприятия не работают полностью. Или же они функционируют, однако Россия не получает за это деньги.

Я считаю, что санкции ослаблялись в частности для того, чтобы Россия имела возможность продать эти объекты. Если этот анализ ошибочный, то мы снова увидим сильные санкции против энергоресурсов России, потому что именно энергоресурсами они спонсируют свою войну, которую все должны помогать завершить,

– говорит Зеленский.

В то же время Зеленский отметил, что за время отмены санкций Россия не успела много заработать. Ведь она имеет значительный дефицит – примерно 100 миллиардов. Соответственно, даже значительные поступления не перекроют эту ситуацию.

Важно! Зеленский отмечает, что Россия получает меньше, в том числе из-за атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру.

Если у них был дефицит 100 миллиардов, то даже если и покрыли 15 – 20%, весь дефицит все же не покроют. И благодаря нашим ответам по Усть-Луге и по другим объектам они сокращают объемы поставок. Мы это видим,

– отмечает украинский президент.

Заметим, ранее издание Euronews сообщало, что Кремль заработал примерно – 7,7 миллиарда евро только за 2 первые недели марта из-за войны в Иране. То есть, эти средства поступили России за экспорт нефти, газа и угля.

Будет ли Украина останавливать атаки по нефтяному сектору России?