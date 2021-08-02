Тратьте с умом: эксперт с США рассказала, как защитить свой кошелек от штамма Дельта

В мире быстро распространяется новый штамм коронавируса, что привело к увеличению количества больных. Эксперты Bank of America предупреждают о новых рисках для экономики. В частности, они отметили, что потребителей снова ждут непростые времена.

В некоторых странах снова начинают усиливать карантинные мероприятия и проводить повторную вакцинацию. На фоне этого эксперт по финансам и писательница Сьюзен Орман заявила, что людям необходимо стать "воинами", чтобы защитить себя и свои деньги от штамма Дельта.

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Будьте осторожны с большими покупками

Орман отметила, что сейчас не лучшее время для приобретения нового смартфона или автомобиля, поскольку неизвестно что будет дальше. По ее словам, это время, чтобы экономить всеми возможными способами. Для тех, кто уверен в своих финансовых возможностях, Орман советует создать кошелек для какой-то практической цели, например, страхование жизни, чтобы защитить людей, которые от вас зависят.

Не паникуйте и не продавайте акции

После того как фондовые рынки начали падать из-за первую волну пандемии, Сьюзен Орман заявила, что инвесторам стоило радоваться, ведь они могли покупать ценные активы по более низким ценам.

Могут акции продолжать падать? Конечно. После Второй мировой войны у нас было 12 "медвежьих" рынков. Средние потери составляли около 35%, и хотя акции в среднем падали более года, они, как правило, восстанавливали свои позиции через два года, а потом росли к новым максимумам,

– написала эткспер.

По ее словам, если инвесторы паникуют из-за своих вложения, то они могут получить помощь, наняв собственного финансового консультанта по доступным ценам. Эти услуги сейчас доступны в Интернете, поэтому это можно сделать абсолютно безопасно. Кроме того, Орлан заметила, что не стоит прекращать инвестировать, скорее наоборот. Она посоветовала сосредоточиться на долгосрочной перспективе.

Cьюзен Орман рассказала, как защитить свои деньги / Фото Unsplash

Различайте желание и необходимость

Эксперт по финансам отметила, что сейчас особенно важно понимать, что вам нужно на самом деле, а что вы просто хотите. Это особенно актуально, когда люди теряют работу и сокращаются доходы.

Я могу позволить себе новую машину, но зачем мне тратить деньги на это? Просто потому, что у вас есть деньги, не означает, что вы должны тратить деньги зря. Никогда не следует тратить деньги зря,

– заявила Орлан.

Обратите внимание на компании, которые платят дивиденды

Орман говорит, что крах на рынке в 2020 году еще раз подтвердил, что важно иметь в инвестиционном портфеле дивидендные акции независимо от объема инвестиций. Ведь даже когда рынок нестабилен, инвестор все равно получит определенный доход. Дивиденды обычно выплачивают каждого квартала. Если компания платит 1 доллар за акцию в год, а у инвестора есть 1000 акций, то он будет получать 250 долларов каждые три месяца.

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Дивиденды Это выплаты, которые получают владельцы акций (привилегированных и простых именных акций) предприятия по итогам его работы, в зависимости от количества и вида ценных бумаг, которые им принадлежат.

Старайтесь откладывать больше

Сегодня, вероятно, многим будет сложно экономить больше на случай непредвиденных ситуаций. В целом эксперты советуют, что каждый должен иметь финансовую подушку, с помощью которой можно будет жить в течение 3 – 6 месяцев. Однако, Орман заметила, что пандемия коронавируса создала новый стандарт – 3 года.