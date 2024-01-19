Главные изменения на рынке валют за 19 января

В пятницу, 19 января 2024 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,38, упав 0,15%. При этом диапазон колебания составляет от 103,29 до 103,55, по данным Yahoo! Finance.

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Ключевые колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание, пишет CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Доллар США в пятницу был на пути к недельному росту. Основной сигнал от данных об экономической активности в США и центральных банках – это то, что рынки слишком агрессивно настроены на уменьшение ключевых ставок в 2024 году.

Также доллар выигрывает от новой турбулентности на китайских рынках: недвижимости и финансовом, пишет CNBC. В то же время по итогам торгов 17 января доллар США с начала года сумел вырасти до нового максимума за месяц.

Напомним, что американский инвестор и миллиардер Уильям Акман считает, что на первую экономику мира может ждать "жесткая посадка"если Федеральный резерв не начнет снижать ключевую ставку.