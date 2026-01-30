Касается владельцев газовых счетчиков: как украинцы могут сэкономить на оплате счетов

"Национальный кэшбек" – это государственная программа, которая возвращает гражданам 10% от расходов на украинские товары или услуги. Полученные таким образом средства можно использовать и для оплаты коммунальных услуг.

Как платить за газ "Национальным кэшбеком"?

Сэкономить на платежках можно, поддерживая украинское производство. В Нафтогазе рассказали, как рассчитаться за потребленный газ – быстро и без лишних хлопот.

При участии в программе возможна экономия до 3 тысяч гривен в месяц. Более того, она предусматривает целевое использование средств на коммунальные услуги – за подтверждение платежа специальной карточкой "Национального кэшбека".

Рассчитаться за газ таким образом можно через:

мобильное приложение Куб;

личный кабинет клиента Нафтогаза по ссылке ;

; чат-бот GASUA в вайбере или телеграмме;

сайт Нафтогаза – даже без регистрации (по личному счету или адресу).

Полезно! Украинцы также могут получить 1% скидки на оплату газа. Для этого необходимо воспользоваться любым из этих цифровых сервисов – до 15 числа ежемесячно.



Такую скидку начислят автоматически в следующем счете, но она не действует при наличии задолженности.

Напомним, до конца отопительного сезона, то есть 30 апреля 2026 года, для бытовых потребителей тариф на газ останется неизменным – 7,96 гривны за кубометр.

Как получить "Национальный кэшбек"?

Покупайте в магазинах-участниках товары от украинских производителей, которые участвуют в программе. Для проверки товаров воспользуйтесь сканером штрихкода в Дии или на сайте "Сделано в Украине".

Оплачивайте покупки картами, по которым вы предоставили разрешение на передачу информации о транзакциях.

Получайте 10% кэшбэка на специальный счет "Национальный кэшбэк".

Напомним, ранее министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев рассказал, что в ближайшее время правительство планирует модифицировать программу. Процент на определенные товары могут повысить, тогда как на другие – снизить или вообще отменить.