Украинцы массово не платят штрафы от ТЦК, количество которых стремительно растет

В Украине растет количество просроченных штрафов от ТЦК. Более того, с начала 2025 года количество производств почти достигло уровня, который зафиксировали за весь 2023 год.

Штрафы ТЦК

С января 2025 года в Украине открыли 9 658 исполнительных производств в отношении лиц, нарушивших правила воинского учета. Речь идет о просроченных и неуплаченных штрафах от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

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Для сравнения, за весь 2023 год открыли 10 541 производство по аналогичным причинам. Более того, украинцы не спешат платить штрафы от ТЦК. В частности, известно, что 23% производств, которые открыли еще в 2023 году, до сих пор не оплачены. Кроме того, с 2024 года не оплаченными остается 52% штрафов. Напомним, что в прошлом году в Украине зафиксировали 21 366 штрафов от ТЦК.

Важно! Штрафы для мужчин в Украине в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на воинском учете, составляют от 17 тысяч до 25 500 гривен во время военного положения или за повторное нарушение.



Для должностных и юридических лиц сумма штрафа составляет от 34 тысяч до 59 тысяч гривен. Если штраф не оплатить вовремя, то сумма возрастает вдвое после передачи дела в исполнительную службу.

Согласно данным Опендатабот, почти 50% просроченных штрафов, которые в этом году выписали украинцам, приходятся на лиц в возрасте от 25 до 35 лет, а еще 38% – на людей в возрасте 36 - 45 лет. Лидерами по количеству штрафов от ТЦК в 2025 году являются такие регионы и города: