ОПЕК может освободить Россию от соглашения о нефтяных целях: как это может повлиять на рынок

На фоне новых санкционных ограничений для России члены-государства ОПЕК начали новую дискуссию. Речь идет о вероятности освобождения страны-агрессора от соглашения о постепенном увеличении объемов добычи нефти. Что это может дать ОПЕК – читайте дальше.

Вполне возможно, что таким образом ОПЕК готовит основу для увеличения объема добычи нефти, ведь цены на черное золото сейчас на пике. В то же время на Россию накладывают новые ограничения в контексте экспорта.

К теме Россия продает свою нефть более чем на 30% дешевле марки Brent: чего ждать дальше

В ОПЕК могут увеличить объемы добычи нефти

Освобождение России от соглашения о месячном объеме добычи сырья может привести к тому, что другие страны-экспортеры нефти могут увеличить свое производство для того, чтобы компенсировать фактор государства-агрессора, согласно данным делегатов ОПЕК. Среди них:

Саудовская Аравия,

Объединенные Арабские Эмираты,

десятки других стран.

Следует учитывать, что Россия – это одна из трех крупнейших стран-производителей нефти в мире. Ранее государство-агрессор согласовала с ОПЕК и девятью странами, не входящими в организацию, ежемесячно выкачивать больше нефти, однако теперь прогнозируют, что этот показатель упадет примерно на 8%, пишет издание Wall Street Journal.

В чем разница между ОПЕК+ и ОПЕК Членами ОПЕК являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ и Саудовская Аравия. ОПЕК+ – это договоренность, охватывающая не только 13 стран-членов ОПЕК, но и ряд других. Речь идет об Азербайджане, Бахрейне, Брунеи, Казахстане, Малайзии, Омане, Южном Судане, России и Судане.

Консультант по нефти Эндрю Липов сказал изданию Reuters что другие производители нефти могут отреагировать на ситуацию с Россией увеличением добычи. Они ведь могут почувствовать, что у них больше нет соглашения о квоте на добычу, которая должна учитывать интересы России. К тому же увеличение объемов нефти, вероятнее всего, будет способствовать стабилизации ситуации на рынке.

Добавляют, что ОПЕК не планирует идти на этот шаг, хотя некоторые государства из организации готовятся к потенциальному увеличению своей активности уже в этом году. Кроме того, США и страны Европы ожидают такого шага от картеля, поскольку военное вторжение России в Украину спровоцировало то, что цены на черное золото пересекли отметку 100 долларов за баррель, согласно Wall Street Journal.

Одновременно американское издание Bloomberg информирует, что в ОПЕК+ могут решить не менять своего плана относительно умеренного увеличения объемов добыча черного золота каждый месяц, независимо от проблем добычи в России. На момент создания этого материала стоимость двух эталонных марок нефти, согласно Bloomberg:

Brent – 116,35 доллара за баррель;

– за баррель; WTI – 115,27 доллара за баррель.

Интересно – дискуссии в Белом доме по конфискации российских активов: смотреть видео