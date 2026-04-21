За проход через Ормуз придется заплатить: застрявшим в проливе поступило сообщение

Компаниям, чьи суда стоят в зоне Ормузского пролива, поступило сообщение. Там требуется оплата в крипте за прохождение указанного пути.

Как компаниям предложили пройти Ормузский пролив?

Оплата, согласно сообщению, гарантирует безопасное прохождение через Ормуз, сообщает Reuters со ссылкой на греческую компанию по управлению морскими рисками MARISKS.

Читайте также Это самый большой энергетический кризис с которым сталкивался мир: МЭА шокировало заявлением

Однако эти сообщения мошеннические. Таким образом злоумышленники стремятся выманить у компаний деньги.

MARISKS опубликовала предупреждение для судовладельцев о том, что неизвестные лица, утверждающие, что представляют иранские власти, прислали некоторым судоходным компаниям сообщения с требованием уплаты транзитных сборов в криптовалютах, биткойнах или Tether, для "оформления",

– указывает издание.

Заметим, пока Ормузский пролив остается заблокированным. Причем, блокаду осуществляет не только Иран. США до сих пор не сняли ограничения для иранских портов.

Иран на прошлой неделе объявил о разблокировании Ормузского пролива. Однако впоследствии это решение было отменено. Такие изменения Тегеран объяснил тем, что США со своей стороны не разблокировали Ормуз, сообщает The Guardian.

Интересно! Ранее Иран и Оман действительно рассматривали возможность ввести плату за прохождение Ормузского пролива. Однако эта идея так и не была реализована. В частности, ее отвергла Европа.

Какова сейчас ситуация в Ормузе?