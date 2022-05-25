Оккупанты вводят рубль в Бердянске с 25 мая

Российские оккупанты планируют перейти на рублевую зону на временно оккупированных территориях. С 25 мая такой переход состоится в Бердянске.

Об этом сообщил приспешник оккупантов Александр Сауленко. Там собираются выплачивать пенсии и пособия в рублях.

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Курс рубля к гривне установили 2:1. Заявления о введении бивалютной зоны (когда в обращении одновременно и гривна, и рубль) также прозвучали в отношении других оккупированных городов, в частности Херсона и Мелитополя. Переходный этап с двумя валютами, по замыслу оккупантов, продлится 3 – 4 месяца.

Зачем оккупанты вводят рубль

Это исключительно политическое решение, чтобы продемонстрировать свои намерения, а также дестабилизировать настроения населения. Также этим оккупанты создают основу для так называемого "референдума".

Решение о введении рублей не имеет никакого экономического содержания, поскольку оккупанты будут вынуждены разве что завозить наличный рубль. Там нет банковской системы для обращения электронной российской валюты.

В то же время, Украина уже 3 месяца оккупации обеспечивает оборот электронной валюты на временно оккупированных территориях. Единственная проблема может быть с наличными деньгами.

Нарушение международных обязательств

Введение рубля на украинских территориях является прямым нарушением монетарного суверенитета Украины. Также это нарушает положение Гаагской конвенции 1907 года.

Из-за такого шага на Россию могут наложить очередные санкции. За это ее должны исключить из МВФ.

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