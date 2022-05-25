Про це повідомив поплічник окупантів Олександр Сауленко. Там збираються виплачувати пенсії і допомоги у рублях.

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Курс рубля до гривні встановили 2:1. Заяви про введення бівалютної зони (коли в обігу є одночасно і гривня, і рубль) також пролунали щодо інших окупованих міст, зокрема Херсона та Мелітополя. Перехідний етап з двома валютами, за задумом окупантів, триватиме 3 – 4 місяці.

Навіщо окупанти вводять рубль

Це виключно політичне рішення, щоб продемонструвати свої наміри, а також дестабілізувати настрої населення. Також цим окупанти створюють підґрунтя для так званого "референдуму".

Рішення про введення рублів не має жодного економічного змісту, оскільки окупанти будуть змушені хіба що завозити готівковий рубль. Там немає банківської системи для обігу електронної російської валюти.

Водночас Україна вже 3 місяці окупації забезпечує обіг електронної валюти на тимчасово окупованих територіях. Єдина проблема може бути з готівкою.

Порушення міжнародних зобов'язань

Введення рубля на українських територіях є прямим порушенням монетарного суверенітету України. Також це порушує положення Гаазької конвенції 1907 року.

Через такий крок на Росію можуть накласти чергові санкції. За це її мали б виключити з МВФ.

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