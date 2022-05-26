Официальный курс доллара останется замороженным, – НБУ

Национальный банк пока не планирует "отпускать" официальный курс доллара, который заморозил еще 24 февраля. Стоимость фиксированного курса на уровне 29,25 гривны тоже не планируют менять.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. Соответствующие разговоры появились в обществе после интервью главы НБУ Кирилла Шевченко, где он заявил, что регулятор может отказаться от фиксированного курса до завершения военного положения. Но, как сказал Гелетий, слова были вырваны из контекста.

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НБУ готов рассмотреть отказ от фиксации курса при наступлении ряда условий, в частности – снижение неопределенности, связанной с военными действиями,

– подчеркнул Гелетий.

Условия отказа от фиксированного курса:

прекращение горячей фазы войны;

стабилизация валютных поступлений;

улучшение ситуации на финансовом рынке

Для чего НБУ зафиксировал курс доллара

Гелетий объясняет, что в долгосрочном периоде фиксированный курс имеет множество недостатков, поскольку создает экономические дисбалансы и снижает конкурентоспособность украинских производителей.

Но в короткой перспективе фиксация важна для того, чтобы предотвратить панику на валютном рынке, защитить гривневые сбережения людей от обесценения и удешевить стоимость критического импорта.

Поэтому в текущих условиях фиксированный курс является необходимой мерой,

– заверил заместитель главы НБУ.

НБУ ослабил валютные ограничения

Напомним, что недавно Нацбанк несколько ослабил валютные ограничения. Да, НБУ отпустил курс наличного доллара в банках. Ранее они могли продавать доллар не дороже 10% от официального курса НБУ. Теперь банки могут устанавливать рыночный курс.

Также отвязали курс для операций граждан за границей. Украинцам за рубежом также уменьшили лимит для обналичивания – до 50 тысяч гривен в месяц. Все потому, что появились "карточные туристы", ехавшие за границу, снимали там долларовую или евро наличность по выгодному курсу и возвращались в Украину, где продавали валюту по высокому курсу.

Эти решения приняли, чтобы снизить давление на международные резервы Украины и уменьшить возможности для спекуляций. В НБУ отмечают, что ситуация уже нормализуется.

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