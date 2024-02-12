Одна компания стоит столько же как фондовая биржа в Китае: как так получилось

Компания Nvidia была одним из главных бенефициаров бума искусственного интеллекта в 2023 году и привлекла внимание всего мира. Техгигант рос бешеными темпами и уже даже сравнял позиции с фондовой биржей в Китае.

О невероятном успехе компании Nvidia сообщил в аналитической записке главный инвестиционный стратег из Bank of America.

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Компания Nvidia стоит больше, чем фондовый рынок в Китае

В частности, эксперт отметил, что подорожание Nvidia на 600 миллиардов долларов за последние два месяца увеличило ее рыночную капитализацию до 1,7 триллиона долларов. И теперь стоимость техгиганта, который в прошлом году был среди главных победителей на рынке, равна общей капитализации всех публичных китайских компаний на Гонконгской фондовой бирже, согласно определению H-акций (ценные бумаги компаний с материкового Китая, которые торгуются на бирже в Гонконге).

Япония выделяет дополнительные 300 миллионов долларов на исследования чипов, которые называют "кровью экономики". Одна из главных целей – повысить конкурентоспособность страны на этом рынке.

За 2023 год ценные бумаги компании выросли на 239%. Тогда как с начала текущего года акции производителя микросхем прибавили на рынке 41%. Только две американские компании стоят больше чем Nvidia: Microsoft и Apple, согласно данным Global Ranking. На момент создания этого материала, акции Nvidia торгуются по цене на уровне 736 долларов за штуку, а текущая рыночная капитализация компании составляет более 1,8 триллиона долларов.

Стоит напомнить, что ряд непростых экономических вызовов спровоцировали падение акций в Китае. Речь идет о тусклом экономическом росте, серьезные проблемы на рынке недвижимости, дефляцию и тому подобное. Для примера, китайские и гонконгские акции потеряли 6,3 триллиона долларов после достижения пикового уровня в 2021 году. В результате Индекс Hang Seng, ориентир для китайских акций, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, обвалился на 26% за прошлый год и на 8% с начала 2024 года.