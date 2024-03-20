Один из крупнейших банков в Эфиопии "разрешил" снимать любые суммы: что произошло

В одном из государственных банков Эфиопии произошел масштабный сбой, который привел к потере десятков миллионов долларов. Дело в том, клиенты получили "разрешение" для вывода любых сумм со счетов.

Инцидент произошел в системе Commercial Bank of Ethiopia. Сбоем воспользовались студенты, которые оперативно распространяли информацию о проблемах в банке.

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Клиенты "вывели" из банка в Эфиопии 40 миллионов долларов

Клиенты начали массово снимать наличные из банкоматов, возле которых образовались очереди. Однако полиция остановила вывод наличных из банка. Кроме того, кредитор зафиксировал перевод средств клиентами на счета в других банках.

В Commercial Bank of Ethiopia заявили, что сбой в системе спровоцировали работы, которые проводили для проверки безопасности в банке. До этого подозревали, что один из крупнейших банков Эфиопии пострадал от хакерской атаки.

Некоторые университеты уже обратились к студентам с призывом вернуть средства банка. По предварительным подсчетам, финансовое учреждение во время сбоя в системе потеряла 40 миллионов долларов.