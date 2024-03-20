Інцидент стався у системі Commercial Bank of Ethiopia. Збоєм скористалися студенти, які оперативно поширювали інформацію про проблеми у банку.

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Клієнти "вивели" з банку в Ефіопії 40 мільйонів доларів

Клієнти почали масово знімати готівку з банкоматів, біля яких утворилися черги. Проте поліція зупинила виведення готівки з банку. Крім того, кредитор зафіксував переказ коштів клієнтами на рахунки в інших банках.

У Commercial Bank of Ethiopia заявили, що збій у системі спровокували роботи, які проводили для перевірки безпеки у банку. До цього підозрювали, що один із найбільших банків Ефіопії постраждав від хакерської атаки.

Деякі університети уже звернулися до студентів із закликом повернути кошти банку. За попередніми підрахунками, фінансова установа під час збою у системі втратила 40 мільйонів доларів.