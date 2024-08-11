Один из крупнейших банков Украины запустил новую функцию для своих клиентов

Государственный "ПриватБанк" представил новый функционал для своих клиентов. Нововведение касается лиц, которые продают и покупают что-то в интернете.

"ПриватБанк" запустил новую функцию для своих клиентов

В банке сообщили, что теперь интернет-торговцы смогут предоставлять своим покупателям оформлять оплаты покупок одновременно картой и в "Оплату частями"/"Мгновенную рассрочку". Чтобы получить доступ к новой функции нужно будет активировать соответствующие настройки, которые представлены в личном кабинете.

Стоит внимания Какую валюту выгодно покупать в Украине

В общем новый сервис доступен для продавцов в интернет-магазинах, социальных сетях, торговых площадках. Кроме того, благодаря этому функционалу можно продавать такие категории товаров:

технику,

одежду,

мебель,

товары для дома,

обучение,

курсы

и тому подобное.

Напомним, что в середине июля "ПриватБанк" признали самым эффективным в Центральной и Восточной Европе по уровню рентабельности активов. Достижения украинского кредитора отметили специалисты международного журнала The Banker.