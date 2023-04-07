По плану это мероприятие должно длиться два дня в онлайн формате. Однако один из крупнейших банков США упразднил три сессии, главной темой которых были санкции против России и отношения между США и агрессором.

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Скандал на конференции одного из крупнейших банков США

Ключевая причина такого решения Bank of America – пророссийские комментарии по поводу полномасштабного вторжения в Украину во время конференции. По данным трех источников, после мероприятия в них позвонил стратег американского банка для того, чтобы извиниться за инцидент во время мероприятия. Реакция на мероприятие:

Тимоти Эш из BlueBay Asset Management, присутствовавший на конференции, заявил, что не понимает, почему банки в США приглашают на свои мероприятия спикеров, озвучивающих российские нарративы по войне против Украины;

Еще один из присутствующих заявил, что это " было больше похоже на Банк России , а не Bank of America". Он подчеркнул, что мероприятие было исключительно пророссийским;

, а не Bank of America". Он подчеркнул, что мероприятие было исключительно пророссийским; Другое лицо заявило, что это был "безжалостно антиукраинское мероприятие".

К теме! Среди инвестиционных банков распространена практика сотрудничества с докладчиками с противоречивыми взглядами, чтобы охватить максимально широкий спектр мнений и позиций.

Однако некоторые из присутствующих на конференции Bank of America выделили необычность обнародования столь односторонних нарративов, в то время как другие точки зрения, которые могли бы сбалансировать ситуацию, просто не было.

Позиция Bank of America

Американский банк подчеркнул, что это была одна из мер, к которой привлекли иностранных докладчиков. Их задачей было объяснить присутствующим проблемы и нюансы, влияющие на инвестиционные решения.

Банковский гигант подчеркнул, что все приглашенные спикеры независимы, а все озвученные заявления – это их взгляды. В Bank of America также подметили, что они уже извинились перед лицами, раскритиковавшими последнее мероприятие.

На момент создания этого материала стоимость акций Bank of America колеблется на уровне 27,84 доллара за штуку. Рыночная капитализация банка составляет 223,8 миллиарда долларов, по данным Yahoo! Finance.

Кто озвучивал российские идеи на мероприятии Bank of America

Критики конференции выделили старшего вице-президента BofA Securities Inc по международным связям. Речь идет о Дэниеле Шинане, который негативно оценил деятельность президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "мастерским манипулятором и имитатором".

Еще один из спикеров, риторика которого вызывала вопросы, – это профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро. Присутствовавшие на мероприятии Bank of America сообщили, что его риторика крайне шокировала. Они добавили, что его заявления звучали из уст российского Министерства иностранных дел.

Петр не признает целесообразность претензий к нему, а также обнародовал якобы текст своей речи. Ключевые его тезисы таковы:

При любых условий, главная сторона, проигрывающая в этой войне, – Украина;

условий, главная сторона, проигрывающая в этой войне, Украина; Промышленный потенциал Украины опустошен. Частично это связано с экономической политикой, главная цель какого превращения страны в мощное сельскохозяйственное государство. По его словам именно такие советы Украины получает от США и Евросоюза;

цель какого превращения страны в мощное сельскохозяйственное государство. По его словам именно такие советы Украины получает от США и Евросоюза; Сокращение населения страны. Мол, украинцы будут искать работу за границей;

США заинтересованы в продолжении огня. Ведь страна выигрывает от продолжительного конфликта из-за роста энергетической и военной зависимости ЕС.

Интересно, что Николай Петро является участником так называемого дискуссионного клуба "Валдай", который связывают с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным.