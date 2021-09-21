Обвал на мировых рынках: почему дефолт китайской компании грозит глобальной экономике

Криптовалюты, акции компаний и фондовые индексы резко пошли вниз в понедельник, 20 сентября. Все через одну китайскую компанию, которой грозит банкротство.

Наиболее задолженный в мире застройщик Evergrande должен уплатить проценты по своим облигациям в размере 84 миллиона долларов в этот четверг. В начале недели компания пыталась расплачиваться с инвесторами имуществом, поскольку нет денег, чтобы выполнить свои обязательства.

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Почему Evergrande в беде

Компания задолжала более 300 миллиардов долларов, которые занимала, чтобы быстро расти и стать крупнейшей компанией по недвижимости в Китае.

Но в прошлом году Китай ввел новые правила для контроля задолженности крупных застройщиков. Новые меры заставили Evergrande продавать свою недвижимость со значительными скидками, чтобы обеспечить поступление денег и удержать бизнес на плаву.

Неопределенность относительно будущего компании привела к падению акций на 85%. Мировые агентства также снизили кредитный рейтинг облигаций компании.

Почему проблемы Evergrande важные для мира

Существует несколько причин, почему проблемы Evergrande являются серьезными.

Многие люди покупали недвижимость в Evergrande еще до начала строительных работ. Потенциально они могут потерять свои деньги, если компания обанкротится.

Компании, которые ведут бизнес с Evergrande, рискуют понести большие убытки и обанкротиться.

Это потенциальное влияние на финансовую систему Китая, которая является второй по величине в мире.

Финансовые последствия были бы далеко идущими. Как сообщается, Evergrande имеет долг перед примерно 171 национальным банком и 121 другим финансовым фирмой. Мэтью Бек представитель Economist Intelligence Unit (EIU)

Если Evergrande не выполнит обязательства, банки и другие кредиторы могут быть вынуждены кредитовать меньше. Это в свою очередь приведет к так называемому кредитному кризису, когда компании борются за займы по доступным ставкам. Кредитный кризис существенно может притормозить экономическое развитие Китая.

Вмешается ли Китай

Отметим, что Китай является главным торговым партнером Украины как по экспорту, так и по импорту. За первые 7 месяцев 2021 года Украина продала Китаю товаров на сумму 4,99 миллиарда долларов, а импортировала – на 5,53 миллиарда долларов, по данным Держстата

Некоторые аналитики, включая Мэтти Бикинк, убеждены, что Пекин не останется в стороне и вмешается в ситуацию.

В то же время главный редактор государственной газеты Global Times Ху Сицзинь утверждает, что Evergrande не следует рассчитывать на помощь от Китая, ведь этим правительство может подать плохой пример другим частным компаниям.

Что известно об обвале на мировых рынках

В понедельник, 21 сентября, американский фондовый индекс S&P 500 по итогам дня потерял 1,9%, сообщает ЭП. Индекс Dow Jones снизился на 1,8%, NASDAQ – на 2,4%, а европейские акции упали на 1,8%.

Ведущий индекс гонконгской фондовой биржи The Hang Seng также потерял 3,5%.

За последние сутки биткоин потерял около 4%, по данным CoinMarketCap.



Обвал на фондовых рынках 20 Сентября / Фото Reddit