Если низкая цена на нефть продержится до лета, экономика России рухнет, – экономист

Стоимость нефти снизилась до минимума с апреля 2021 года. Цена нефти эталонной марки Brent составляет 62 доллара за баррель, а российской марки Urals – 48 долларов.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что Россия заложила в свой бюджет прогнозный показатель 62 доллара за баррель.

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Какие проблемы в этом году могут возникнуть в России?

У россиян, по словам экономиста, хватит юаней для продажи нефти на внутреннем рынке ориентировочно на 3 – 4 месяца, максимум – на полгода.

Если низкая цена на нефть продержится до лета, это все, экономика России рухнет полностью, в России начнутся огромные социальные проблемы,

– спрогнозировал Пендзин.

Он отметил, что стране-агрессору надо будет кормить 140 миллионов своего населения и сейчас не Советский Союз, где люди были готовы стоять в очередях по 8 – 9 часов, чтобы купить килограмм колбасы. Пендзин подчеркнул, что времена изменились, у россиян уже есть представление о нормальном уровне жизни и возвращаться во времена СССР они вряд ли захотят.

Разве что те люди, кому более 60 лет, которые из-за ностальгии готовы будут постоять в очереди. Москва, Санкт-Петербург этого делать не будет,

– убежден Пендзин.

Напомним, что кандидат экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач объяснил, что обвал цен на нефть был спровоцирован увеличением объемов ее добычи ключевыми игроками ОПЕК, а также тарифами Трампа. По его словам, чтобы закрыть дыру в бюджете, Россия будет брать средства из Фонда национального благосостояния, хотя и этот источник исчерпывается. Длигач рассказал, как Трамп мог бы эффективнее надавить на Путина, тем самым усилив позиции США.