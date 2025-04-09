Если низкая цена на нефть продержится до лета, экономика России рухнет, – экономист
- Цена нефти, в частности российской, падает, нынешние показатели не соответствуют тем прогнозам, которые предусмотрела Россия в своем федеральном бюджете.
- Экономист Олег Пендзин отметил, что если такая ситуация сохранится до лета, экономика России может потерпеть крах, вызвав социальные проблемы внутри страны.
Стоимость нефти снизилась до минимума с апреля 2021 года. Цена нефти эталонной марки Brent составляет 62 доллара за баррель, а российской марки Urals – 48 долларов.
Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что Россия заложила в свой бюджет прогнозный показатель 62 доллара за баррель.
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Какие проблемы в этом году могут возникнуть в России?
У россиян, по словам экономиста, хватит юаней для продажи нефти на внутреннем рынке ориентировочно на 3 – 4 месяца, максимум – на полгода.
Если низкая цена на нефть продержится до лета, это все, экономика России рухнет полностью, в России начнутся огромные социальные проблемы,
– спрогнозировал Пендзин.
Он отметил, что стране-агрессору надо будет кормить 140 миллионов своего населения и сейчас не Советский Союз, где люди были готовы стоять в очередях по 8 – 9 часов, чтобы купить килограмм колбасы. Пендзин подчеркнул, что времена изменились, у россиян уже есть представление о нормальном уровне жизни и возвращаться во времена СССР они вряд ли захотят.
Разве что те люди, кому более 60 лет, которые из-за ностальгии готовы будут постоять в очереди. Москва, Санкт-Петербург этого делать не будет,
– убежден Пендзин.
Напомним, что кандидат экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач объяснил, что обвал цен на нефть был спровоцирован увеличением объемов ее добычи ключевыми игроками ОПЕК, а также тарифами Трампа. По его словам, чтобы закрыть дыру в бюджете, Россия будет брать средства из Фонда национального благосостояния, хотя и этот источник исчерпывается. Длигач рассказал, как Трамп мог бы эффективнее надавить на Путина, тем самым усилив позиции США.