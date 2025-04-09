Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері 24 Каналу зазначив, що Росія заклала у свій бюджет прогнозний показник 62 долари за барель.

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Які проблеми цьогоріч можуть виникнути в Росії?

В росіян, зі слів економіста, вистачить юанів для продажу нафти на внутрішньому ринку орієнтовно на 3 – 4 місяці, максимум – на пів року.

Якщо низька ціна на нафту протримається до літа, це все, економіка Росії впаде повністю, в Росії почнуться величезні соціальні проблеми,

– спрогнозував Пендзин.

Він наголосив, що країні-агресорці треба буде годувати 140 мільйонів свого населення і нині не Радянський Союз, де люди були готові стояти в чергах по 8 – 9 годин, щоб купити кілограм ковбаси. Пендзин наголосив, що часи змінилися, у росіян вже є уявлення про нормальний рівень життя і повертатися до часів СРСР вони навряд чи захочуть.

Хіба що ті люди, кому понад 60 років, які через ностальгію готові будуть постояти в черзі. Москва, Санкт-Петербург цього робити не буде,

– переконаний Пендзин.

Нагадаємо, що кандидат економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач пояснив, що обвал цін на нафту був спровокований збільшенням обсягів її видобутку ключовими гравцями ОПЕК, а також тарифами Трампа. З його слів, аби закрити дірку в бюджеті, Росія братиме кошти з Фонду національного добробуту, хоча й це джерело вичерпується. Длігач розповів, як Трамп міг би ефективніше натиснути на Путіна, тим самим посиливши позиції США.