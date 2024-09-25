Какие доллары реально обменять в Украине

Многие украинцы имеют сбережения в иностранной валюте. В частности, речь идет о долларе, который является одной из самых влиятельных валют в мире. Однако периодически возникают вопросы относительно того, какие доллары можно обменять в Украине.

Обмен долларов в Украине

В Украине действительны все доллары, которые были выпущены с 1914 года. Для проведения операции не важен ни номинал банкноты, ни год ее выписки. Об этом сообщает НБУ.

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Национальный банк Украины отметил, что финансовые учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, если они соответствуют следующим требованиям:

дизайн и элементы защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, которые указаны на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств;

не имеют признаков значительного износа или повреждения.

Интересно! Индекс доллара США теряет позиции на рынке. Более того, американский доллар торгуется вблизи минимального уровня за 12 месяцев. Кроме того, фактор, который способствует ослаблению позиции доллара на рынке, – это начало цикла снижения процентных ставок в США.

На валютном рынке осуществляют операции по покупке и продаже иностранной валюты и банковских металлов. Участниками этого рынка являются банки, небанковские учреждения и Национальный банк Украины. Как правило, в банках и обменниках обмен валюты происходит в режиме живой очереди.

Стоит добавить, что Федеральная резервная система США не сообщала о введении никаких ограничений на для расчетов с долларами, которые есть в обращении. Напомним, что центробанк США выпускает купюры только с такими номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.