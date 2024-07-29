Какие банкноты евро принимают в Украине

Покупка иностранной валюты – это один из наиболее распространенных видов сбережений в Украине. В частности, евро украинцы выбирают достаточно часто. Поэтому стоит знать, какие банкноты иностранной валюты действительны в Украине, чтобы не попасть в трудную ситуацию.

Какие евро можно обменивать в Украине

На сегодня Европейский центральный банк выпускает купюры с номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. До 2019 года была еще банкнота в 500 евро, однако регулятор вывел ее из обращения и прекратил выпускать.

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Решение о выводе банкноты в 500 евро из обращения было обусловлено тем, что ее достаточно редко использовали в торговых операциях, но часто подделывали. Все банкноты от 5 до 200 евро – это законное средство для наличных платежей. Их также можно обменивать в любой стране.

Что известно о евро Это официальная валюта 20 из 27 стран Европейского Союза, известных как Еврозона, где проживает более 336 миллионов человек. Эту денежную единицу ввели в 1999 году на замену экю. Однако в наличном обращении евро находится с 2002 года.

Кроме банкнот ЕЦБ выпускает монеты евро с такими номиналами: