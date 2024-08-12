Какие доллары США не принимают в Украине

Обмен валют – это распространенная практика среди украинцев, поскольку иностранные валюты используют для защиты собственных сбережений. Одной из самых популярных иностранных валют в Украине является американский доллар. Однако периодически возникают вопросы, какие банкноты принимают в банках и обменниках, а какие – нет.

Могут ли банкноты доллара США не обменять в Украине

Федеральная резервная система США отмечает, что все купюры долларов, которые выпущены после 1914 года действительны. Это касается банкнот всех номиналов: 1,2,5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Соответствующие в Украине должны принимать все купюры американского доллара, согласно постановлению Национального банка Украины. При этом на решение банков и обменников не влияют ни год эмиссии, ни номинал банкнот.

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В то же время НБУ выделяет два варианта, когда финансовые учреждения имеют право не принимать иностранные банкноты. Речь идет о значительно изношенных / поврежденных банкнотах и подделках. Более того, если обоих этих сценариев предусмотрены специальные протоколы действий. В то же время стоит отметить, что украинский центробанк отменил определение "незначительно изношенные банкноты", поэтому финансовые учреждения не могут отказывать клиентам, ссылаясь на выше упомянутое определение, как аргумент.

Также напомним, что адвокаты Анна Даниэль и Станислав Лифлянчик эксклюзивно рассказали 24 Каналу, как защитить себя при обмене валют вне банка. Например, эксперты назвали главные правила и требования, о которых стоит знать каждому.